«Хаас» раскрыл детали большого обновления к Гран-при США

Команда Формулы-1 «Хаас» анонсировала обновление к предстоящему Гран-при США, который пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.

«В Остине мы представим наше главное обновление на заключительную часть сезона, которое преимущественно включает в себя развитие днища и кузова. Целью, как и всегда, является улучшение аэродинамической нагрузки.

Трудно сделать большой шаг, если говорить о времени круга, поэтому речь идёт о малых числах, но для упорной борьбы в середине пелотона всё является важным. Это эволюция нашей машины, хотя она будет смотреться иначе», — приводит слова технического директора Андреа Де Зордо пресс-служба.