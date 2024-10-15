Президент «Тойоты» объяснил решение начать сотрудничество с «Хаасом»

Президент автомобилестроительной корпорации «Тойота» Акио Тойода дал комментарий по поводу сотрудничества с американской командой Формулы-1 «Хаас». Ранее сообщалось, что «Тойота» станет техническим партнёром «Хааса».

«Я тот человек, который вывел «Тойоту» из Формулы-1. Поэтому, как мне кажется, пилоты никогда не могли откровенно говорить об этом при мне. Как будто это всегда давило. Тем не менее, учитывая, что средства массовой информации следят за каждым моим шагом, осмелюсь добавить, что я по-прежнему не считаю моё решение как президента «Тойоты» уйти из Формулы-1 ошибочным.

Не так давно мне представилась возможность поговорить с руководителем «Хааса» Аяо Комацу. Он тот человек, у которого были большие мечты. И господин Комацу, и я разделяем одно и то же желание быть «отцом», который позволит своим детям осуществить их мечты. Нынешние пилоты Супер Формулы, гонщики «Тойоты» и «Хонды», росли, управляя картами. Думаю, по всей стране есть много детей, которые, наблюдая за ними, тоже ездят на картах. Вместе с господином Комацу и его командой нам необходимо увеличить количество таких детей.

Но перед этим я хотел бы увидеть тот день, когда гонщик Супер Формулы возьмётся за руль самых быстрых автомобилей в мире. Господин Комацу, как и все члены «Хааса», я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо японского автоспорта.

И обращаюсь ко СМИ. Пожалуйста, не стоит делать заголовки в духе: «Тойота» наконец возвращается в Формулу-1». Скорее, было бы здорово увидеть заголовки и статьи, которые вдохновляют японских детей мечтать о том, что они тоже однажды смогут управлять самыми быстрыми автомобилями в мире», — приводит слова Тойоды пресс-служба японской компании.

Сколько зарабатывают в Формуле-1: