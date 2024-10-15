Ваулз: Сарджент входит в топ-20 пилотов в автоспорте

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о бывшем пилоте команды американце Логане Сардженте.
«Логан сделал всё, что мог, но это не соответствовало тому, что было нужно нам. Вот и всё. У него не было проблем с уверенностью или мотивацией. Он потратил все силы на то, чтобы стать быстрее, но достиг предела.
Будет ли он успешен в IndyCar и WEC? Без сомнений. Он входит в топ-20 пилотов в автоспорте, и это спорное достижение, которое осудит множество людей. Но таков его уровень», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.
Ранее стало известно, что Сарджент проведёт тесты в IndyCar.
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