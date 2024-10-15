Норрис назвал Гран-при, при участии в котором из болида чувствуется запах еды

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, ставший амбассадором туалетной воды Ralph Lauren Fragrances, ответил на вопрос по поводу запахов в болиде Формулы-1 во время заездов.

«Как пахнет в болиде во время пилотирования? На самом деле через машину проходит много воздуха, так что обычно можно довольно хорошо почувствовать запахи вокруг. Скажем, когда мы находимся в Остине, в Техасе, люди часто готовят барбекю, а вокруг находятся всевозможные закусочные. И обычно, когда пилотируешь болид, откуда-то сбоку доносится запах еды. А вообще я никогда раньше не задумывался над этим вопросом. В следующий раз, когда буду за рулём, обращу внимание на это и дам вам знать. Не хотите меня отвлекать? На барбекю сложно не отвлечься», — приводит слова Норриса Rolling Stone.

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