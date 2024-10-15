«Альпин» представила специальную ливрею по вселенной «Индианы Джонса»

Команда Формулы-1 «Альпин» вместе с компанией XBOX представила специальную ливрею к Гран-при США, который пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.

Тематика ливреи посвящена предстоящему выходу игры Indiana Jones and the Great Circle, разработанной совместно MachineGames и Lucasfilm Games.

На машине, как и на костюмах гонщиков, будут представлены изображения древней карты, помеченной красными линиями маршрутов, а также известный логотип приключенческой вселенной об археологе.

«Работа с командой Xbox этой невероятной ливреей для Гран-при США была фантастической. И он будет как в Остине. За последний год наше партнёрство с Xbox достигло новых высот, и это наше крупнейшее детище», — приводит слова главы «Альпин» Оливера Оукса пресс-служба.

Фото: Alpine F1

Фото: Alpine F1