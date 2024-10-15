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«Я на пенсии». Даниэль Риккардо появился в забавной кепке после ухода из «РБ»

«Я на пенсии». Даниэль Риккардо появился в забавной кепке после ухода из «РБ»
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Австралийский пилот Даниэль Риккардо надел кепку с забавной подписью: «Я на пенсии. Хорошо проводить время — моя работа». Соответствующей фотографией на своей странице в социальных сетях поделился американский гонщик Адам Чианчиаруло.

Фото: Из личного архива Адама Чианчиаруло

Напомним, об уходе Риккардо из «РБ» официальная информация появилась 26 сентября. Новым пилотом команды стал новозеландец Лиам Лоусон. О своих дальнейших карьерных шагах австралийский гонщик пока не сообщал. В данный момент Даниэлю 35 лет. За свою карьеру в Формуле-1 Риккардо одержал восемь побед, дважды становился бронзовым призёром чемпионата — в 2014 и 2016 годах.

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