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В США на заправке сгорела Ferrari F430. Такая стоит около $ 200 тыс.

В США на заправке сгорела Ferrari F430. Такая стоит около $ 200 тыс.
Сгоревшая в Сигнал-Маунтин Ferrari F430
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В городе Сигнал-Маунтин, штат Теннесси, на заправке сгорела Ferrari F430. Задняя часть автомобиля практически полностью выгорела, а двигатель уже не подлежит восстановлению, однако пожарным удалось потушить машину прежде, чем огонь перекинулся на капот.

Горящая Ferrari F430 на заправке в Сигнал-Маунтин

Горящая Ferrari F430 на заправке в Сигнал-Маунтин

Фото: Пожарная служба Сигнал-Маунтин

Издание CarScoops отмечает, что владельцы Ferrari F430 уже долгие годы жаловались на проблемы с заправочной горловиной. Так, в 2009 году один из владельцев машины рассказал, что после заправки заметил, как из бака вырывались языки пламени от не попавшего в бак топлива.

Сгоревшая в Сигнал-Маунтин Ferrari F430

Сгоревшая в Сигнал-Маунтин Ferrari F430

Фото: Пожарная служба Сигнал-Маунтин

Кроме того, в том же году Ferrari отозвала около 2000 F430 Spider из-за риска разрыва шлангов и утечки легковоспламеняющихся жидкостей, которые потенциально могут привести к пожару. В то же время причина возгорания Ferrari F430 в Сигнал-Маунтин на данный момент не установлена.

Сгоревшая в Сигнал-Маунтин Ferrari F430

Сгоревшая в Сигнал-Маунтин Ferrari F430

Фото: Пожарная служба Сигнал-Маунтин

Ferrari F430 была представлена в 2004 году и создана совместно с Pininfarina. Автомобиль получил 4,3-литровый двигатель F136 E V8 мощностью 360 кВт (490 л. с.), а также улучшенную, по сравнению с Ferrari 360, аэродинамику. В общей сложности с 2004 по 2009 годы выпущено 16 750 таких автомобилей. Его стоимость при покупке у Ferrari составляла около $ 200 тыс.

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