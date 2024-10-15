Хюлькенберг ответил, почему не удивился переходу Сайнса в «Уильямс»

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг высказался о предстоящем переходе испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Уильямс», несмотря на то что ему прочили место в «Заубере».

«Не удивлён. Очевидно, Карлос долгое время колебался. Думаю, есть и другие, стратегические причины, относящиеся к его желанию утвердить себя в будущем. Как по мне, это во многом обуславливает его решение», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport Week.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. По информации СМИ, совокупные доходы британца в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.