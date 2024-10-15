Вольф — о концовке сезона в Ф-1: хотим попрощаться с Хэмилтоном наилучшим образом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий в преддверии Гран-при США, который состоится с 18 по 20 октября.

«Предстоящий уикенд знаменует собой начало напряжённого отрезка, который будет продолжаться до конца года. В течение следующих восьми недель запланировано шесть гонок, финальная из которых состоится в Абу-Даби. Несмотря на то что мы не претендуем на чемпионство, нам ещё есть за что бороться. Мы можем добиться некоторых успехов и хотим завершить год как можно более успешно, чтобы как следует подготовиться к 2025-му, а также попрощаться с Льюисом наилучшим образом.

Поэтому после Сингапура мы усердно работали, анализируя наши результаты и то, как мы можем их улучшить. Мы представим в Техасе наш последний пакет обновлений в этом сезоне. Наша цель — сократить отставание от лидеров. В рамках предстоящего уикенда нас опять ждёт формат со спринтом, и нам нужно будет показать свой максимум усилий и эффективно использовать новинки», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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