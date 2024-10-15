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Макс Ферстаппен рассказал, как относится к слухам об интересе других команд к нему

Макс Ферстаппен рассказал, как относится к слухам об интересе других команд к нему
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61-кратный победитель Гран-при Формулы-1 в составе коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своей реакцией на информацию об интересе других команд к нему.

«Да, конечно, я знаю, что мой переход в другой коллектив возможен, но сейчас я об этом не думаю. На данный момент у меня есть достаточно поводов для беспокойства, а также другие вещи, которые мы хотим улучшить в команде. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Честно говоря, сейчас я не особо об этом думаю. Но если этого не произойдёт, то пусть будет так. Это не изменит мою жизнь», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

После 18 проведённых этапов Макс занимает первое место в личном зачёте пилотов, опережая гонщика «Макларена» Ландо Норриса на 52 очка.

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