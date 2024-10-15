Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» показал специальную хромированную ливрею на Гран-при США

«Макларен» показал специальную хромированную ливрею на Гран-при США
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею для Гран-при США в Остине.

Фото: McLaren

«В сотрудничестве с нашим партнёром [Google] мы предоставляем обновлённую версию нашей ливреи, которая полюбилась поклонникам. Впервые она была использована в 2023 году на Гран-при Великобритании. Данная ливрея символизирует возвращение культового хрома гоночных автомобилей «Макларена» прошлых сезонов в современной интерпретации, отражающей наследие команды, и демонстрирует стремление двух брендов к инновационному дизайну», — говорится в пресс-релизе коллектива.

На данный момент «Макларен» является лидером Кубка Конструкторов, а их гонщик Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте.

Фото: McLaren

Материалы по теме
Новый суперкар «Макларена» — даже мощнее болида Ф-1! Возьмите к нему часы за € 250 тыс.
Фото
Новый суперкар «Макларена» — даже мощнее болида Ф-1! Возьмите к нему часы за € 250 тыс.
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android