«Макларен» показал специальную хромированную ливрею на Гран-при США

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею для Гран-при США в Остине.

Фото: McLaren

«В сотрудничестве с нашим партнёром [Google] мы предоставляем обновлённую версию нашей ливреи, которая полюбилась поклонникам. Впервые она была использована в 2023 году на Гран-при Великобритании. Данная ливрея символизирует возвращение культового хрома гоночных автомобилей «Макларена» прошлых сезонов в современной интерпретации, отражающей наследие команды, и демонстрирует стремление двух брендов к инновационному дизайну», — говорится в пресс-релизе коллектива.

На данный момент «Макларен» является лидером Кубка Конструкторов, а их гонщик Ландо Норрис занимает второе место в личном зачёте.