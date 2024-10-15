Ферстаппен — о Гран-при США: у нас было время внести изменения в машину

27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался в преддверии 19-го этапа Гран-при США.

«У нас было несколько недель до гонок, что дало нам время переориентироваться и усердно поработать над выступлением перед Гран-при США. Мы внесли некоторые изменения в машину, чтобы, надеюсь, лучше соответствовать трассе в Остине, так что посмотрим, сделает ли это нас более конкурентоспособными, когда мы выйдем на старт. На этой неделе нас ждёт ещё одна напряжённая спринтерская гонка, на уикенд запланировано много дел.

Остин — действительно крутой город, и атмосфера на трассе не похожа ни на что другое. Я вернусь в своём американском шлеме на эту гонку, которая является данью памяти страстным болельщикам и показывает панораму всех трёх городов США, в которых мы проводим заезды. У нас здесь много хороших воспоминаний, поэтому мы с нетерпением ждём своего возвращения на трассу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Гран-при США пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.

Ранее Макс рассказал о своём отношении к слухам из-за заинтересованности других команд в нём.