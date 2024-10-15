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Chevrolet Corvette ZR1 установил рекорд скорости для серийных машин дешевле $ 1 млн

Chevrolet Corvette ZR1 установил рекорд скорости для серийных машин дешевле $ 1 млн
Заезды Chevrolet Corvette ZR1 на скорость
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Предсерийный прототип Chevrolet Corvette ZR1 2025 модельного года установил рекорд скорости для машин американской марки — 233 мили в час (375 км/ч) — и стал самым быстрым в мире серийным автомобилем стоимостью менее $ 1 млн.

Команда Chevrolet, проводившая заезды на Corvette ZR1

Команда Chevrolet, проводившая заезды на Corvette ZR1

Фото: Chevrolet

Заезды проходили на высокоскоростном овале в Папенбурге, Германия, причём Chevrolet использовала две машины, и они обе преодолели отметку в 230 миль в час (370 км/ч). Кроме того, отмечается, что за рулём во время рекордного заезда находился президент концерна General Motors Марк Ройс, а в кресле пассажира — инженер, следивший за телеметрией автомобиля в реальном времени.

Президент General Motors Марк Ройс

Президент General Motors Марк Ройс

Фото: Chevrolet

Новый Chevrolet Corvette ZR1 был представлен в июле 2024 года и стал самым мощным Corvette в истории. У него под капотом 5,5-литровый двигатель LT7 V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1064 лошадиные силы. При этом, расчётная максимальная скорость Corvette ZR1 составляла 346 км/ч, но заезды в Папенбурге доказали, что автомобиль способен ехать ещё быстрее.

Серийное производство нового Chevrolet Corvette ZR1 стартует в 2025 году.

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