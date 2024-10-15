Лиам Лоусон поделился ожиданиями от первой гонки после возвращения в Формулу-1

Новозеландский пилот Формулы-1 Лиам Лоусон, который стал боевым пилотом команды «РБ» после Гран-при Сингапура, заменив Даниэля Риккардо, поделился своими впечатлениями от предстоящего Гран-при США в Остине.

«Очень рад оказаться в Остине и впервые принять участие в этой гонке за рулём болида «РБ». Несколько раз бывал здесь в качестве резервного гонщика, и, наверное, это одна из моих любимых трасс с потрясающей атмосферой. Хотя мне ещё только предстоит дебютировать в гонке Формулы-1 на этой трассе, я всё же провёл на ней много времени в симуляторе.

Здесь отличная конфигурация, поэтому я с нетерпением жду возможности выехать на болиде, чему очень рад. В моих планах — добиться наилучших результатов, какие только возможно, до конца сезона», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

В сезоне 2023 года Лиам дебютировал в качестве боевого пилота команды «Альфа Таури», начиная с этапа в Нидерландах, заменив сломавшего руку Даниэля Риккардо. В первых двух гонках Лоусон превзошёл своего напарника по команде Юки Цуноду, а уже в третьей гонке в Сингапуре сумел набрать первые очки.