Сейвуд: «Ауди» может продать «Кик-Заубер»

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд сообщил, что руководство «Ауди» рассматривает продажу команды Формулы-1 «Кик-Заубер» при получении хорошего предложения о покупке.

«Я до сих пор слышу разговоры, что «Кик-Заубер» может быть продан, если желающий предложит правильную сделку для «Ауди». Уже давно понятно, что этот немецкий проект нравится не всем (можно даже сказать — никому) в концерне «Фольксваген», тем более что финансы обеих компаний страдают из-за падения продаж в Китае. Многие забывают, что правительству Катара принадлежит 17% акций «Фольксвагена».

Это третий по величине пакет акций в данном отношении после семьи «Порше» (53,3%) и федеральной земли Нижняя Саксония (20%). Одним из вариантов была бы продажа команды Формулы-1 Катару, но при сохранении бренда «Ауди», чтобы не потерять лицо, хотя немцы, очевидно, хотят окупить как можно больше инвестиций, вложенных в Формулу-1.

Продажа Катару выглядит вполне разумно. Страна активно участвует в Формуле-1 и стремится возглавить рынок электромобилей и гибридных автомобилей на Ближнем Востоке. Беспокойство о запасе хода не является проблемой в большей части региона, потому что никто не ездит очень далеко (дорог не так уж и много), а во многих других странах существует хорошая сеть зарядных станций. Именно поэтому в прошлом году Катар провёл Женевский международный автосалон, чтобы поддержать идею о том, что страна является центром инноваций и технологий. И объяснить, почему Катар теперь поддерживает Формулу-1», — написал Сейвуд в своей колонке.

Напомним, начиная с 2026 года «Кик-Заубер» будет выступать под брендом «Ауди».