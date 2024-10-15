В «Кадиллаке» купили интеллектуальные права на разработки «Рено» — источник

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился мнением, что американский производитель «Кадиллак» приобрёл интеллектуальные права на двигатель 2026 года французской компании «Рено».

«Продажа интеллектуальной собственности — интересный способ заработать деньги, и в последние дни я услышал тихий шёпот от очень хорошего источника, который заключался в том, что «Кадиллак» недавно приобрёл интеллектуальную собственность двигателя «Рено» 2026 года. Что вполне логично, хотя в этом никто никогда не признается. Я помню аналогичную сделку несколько лет назад, когда «Хонда» ушла из Формулы-1, а «Феррари», как предполагалось, купила её технологию V12.

В наши дни люди, кажется, немного менее обеспокоены тем, что они покупают технологии у других, но я думаю, что «Дженерал Моторс», вероятно, придерживается старой школы в этом отношении. И всё же нет ничего нового под солнцем. Технологии двигателей передавались между производителями с момента зарождения автоспорта…» — написал Сейвуд в своей колонке.

В 2023 году «Кадиллак» вместе с командой «Андретти» пытались попасть в Формулу-1.

Ранее Сейвуд написал, что в «Ауди» могут продать «Кик-Заубер».