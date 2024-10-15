Сейвуд: «Альпин» могут продать к концу 2026 года

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился информацией о том, что французский производитель «Рено» может продать в 2026 году свою команду Формулы-1 «Альпин».

«Лука де Мео недавно заявил, что команда «Альпин» не продаётся — и теперь я решил ему поверить. Вероятно, это правда, в том смысле что вы не можете купить команду СЕГОДНЯ, но я слышал, это связано с тем, что в контракте с Флавио Бриаторе указана конкретная дата, после которой команда может быть продана (мои шпионы говорят, что это так) ближе к концу 2026 года тому, кто предложит самую высокую цену.

Бриаторе стремится улучшить производительность и снизить затраты и при продаже получит свой процент, а «Рено» возьмёт остальное. Так что с технической точки зрения де Мео, вероятно, не лжёт. К концу 2026 года он, скорее всего, и так уйдёт из «Рено», поскольку его амбиции, похоже, заключаются в том, чтобы возглавить более крупный «Стеллантис», хотя к тому времени он может быть объединён с «Рено» — ведь французское правительство пытается защитить автомобильную промышленность страны против мечей и стрел более эффективных конкурентов», — написал Сейвуд в своей колонке.

«Стеллантис» — нидерландский производитель автомобилей, образованный в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя «Фиат» с французской компанией Groupe PSA, которой принадлежат такие бренды, как «Пежо», «Ситроен», «Опель».

Ранее Сейвуд сообщил: в паддоке ходят слухи, что «Кадиллак» приобрёл интеллектуальные права «Рено» на двигатель 2026 года.