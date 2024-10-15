Макс Ферстаппен ответил, столкнётся ли «Ред Булл» с проблемами в 2026 году

Трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, столкнётся ли австрийский коллектив с проблемами при переходе на новый регламент 2026 года.

«Конечно, это может вызывать вопросы, но так можно поинтересоваться обо всех командах. Это совершенно новая машина и двигатель. Это вопросительный знак для всех, в том числе для людей, которые думают, что они сейчас находятся в лучшей позиции в чемпионате. Всегда возникает вопрос, действительно ли вы проделали такую ​​​​отличную работу, и такие беспокойства будут у всех вплоть до начала сезона-2026», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Макс поделился своей реакцией на слухи об интересе других коллективов к нему.