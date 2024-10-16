Фернандо Алонсо заявил, что Гран-при США будет очень нервным

Двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо рассказал, почему считает предстоящий Гран-при США нервным.

«Очевидно, проблема в Остине заключается в том, что мы появляемся тут после двух уличных гонок — Баку и Сингапура. Мы приезжаем сюда, когда у многих команд присутствуют те или иные обновления, а затем у нас есть только одна тренировка, после которой мы переходим к спринту. Поэтому я с нетерпением жду хорошего уикенда от Остина, но в то же время понимаю, что будет очень нервная тренировка и дальнейшие решения, связанные с квалификацией к основной гонке», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

Гран-при США пройдёт с 18 по 20 октября.