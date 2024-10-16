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Деймон Хилл: интересно, удалось ли «Ред Булл» остановить гниение

Деймон Хилл: интересно, удалось ли «Ред Булл» остановить гниение
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о предстоящем выступлении «Ред Булл» на Гран-при США. Этап в Остине состоится с 18 по 20 октября.

«Будет очень интересно посмотреть, удалось ли «Ред Булл» остановить гниение и смогут ли они немного изменить ситуацию к лучшему для Макса Ферстаппена, потому что им нужно это сделать», — приводит слова Хилла издание GPblog.

Ранее нидерландский пилот «Ред Булл» трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, столкнётся ли австрийский гоночный коллектив с проблемами при переходе на новый регламент 2026 года.

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