Баттон: слышал, что Ферстаппен потерял веру ещё в одну победу до конца года

Чемпион мира британец Дженсон Баттон высказался о турнирном положении фаворита нынешнего сезона нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я слышал, что Макс потерял веру ещё в одну победу до конца года. В общем-то, он находится в том положении, когда ему нужно просто приносить очки. Однако когда вы сами оказываете на себя давление, становится ещё сложнее попадать на подиум. Вопрос остаётся подвешенным. Макс в хорошей позиции, но это большое давление», — сказал Баттон в подкасте Sky F1.

Напомним, после 19 этапов Ферстаппен возглавляет личный зачёт, на 52 очка опережая британца Ландо Норриса из «Макларена».