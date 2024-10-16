«Какого чёрта?» Ферстаппен рассказал, как дочь Квята выругалась на кухне, подражая ему

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал одну историю с дочерью своей девушки Келли Пике Пенелопой.

«Знаешь, что произошло? Бабушка гостила у нас в Монако. Она была на кухне с Пенелопой. Внезапно кошки начали вести себя как сумасшедшие, и Пенелопа спросила: «Что, чёрт возьми, делают кошки?» Бабушка посмотрела на неё: «Что ты только что сказала?» Конечно, она слышала, как я сам это говорил», — приводит слова Ферстаппена издание Mirror со ссылкой на Viaplay Off the Beaten Track.

Пенелопа является дочкой Келли и россиянина Даниила Квята, с которым она встречалась до Макса.

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