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Отец Ферстаппена — сыну после инцидента с дочкой Квята: тебе стоит следить за своим языком

Отец Ферстаппена — сыну после инцидента с дочкой Квята: тебе стоит следить за своим языком
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Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, прокомментировал историю сына относительно дочери его девушки Келли Пике Пенелопы. Ранее Макс рассказал, как Пенелопа выругалась на кухне, подражая ему. «Что, чёрт возьми, делают кошки?» – спросила девочка, увидев необычное поведение животных.

«Тебе стоит следить за своим языком в её присутствии», – приводит слова Йоса издание Mirror со ссылкой на Viaplay Off the Beaten Track.

Макс в ответ на замечание отца понимающе кивнул.

Пенелопа является дочкой Келли и россиянина Даниила Квята, с которым она встречалась до Макса.

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