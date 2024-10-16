Штайнер ответил, должен ли Хорнер покинуть «Ред Булл» из-за спада команды

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о положении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера на фоне спада команды.

«Как только команда начинает не справляться, люди начинают показывать пальцем. Я считаю, что у Кристиана должен быть шанс. Я не владелец команды, акционеры знают, как поступить. Я не знаю. Очевидно, внутри команды есть смятение. Этого нельзя отрицать. Пресса каждый день говорит о том, что там что-то происходит», — приводит слова Штайнера издание GPblog.

После 19 этапов «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая британскому «Макларену».

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