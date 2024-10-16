Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Себастьян Феттель и Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов

Себастьян Феттель и Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов
Комментарии

Немецкие пилоты Себастьян Феттель и Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов 2025 года, которая состоится с 7 по 8 марта в Сиднее (Австралия). Об этом информирует пресс-служба соревнований.

«Я рад вернуться в Гонку чемпионов и снова объединиться с Миком. Будет интересно участвовать в заездах на бывшем Олимпийском стадионе в Сиднее, который, похоже, станет отличным местом для проведения гонки. Сидней – один из самых красивых городов в мире», — сказал Феттель.

«Австралия — одно из моих самых любимых мест, и представлять Германию вместе с Себастьяном в Сиднее наверняка будет очень занимательно», — добавил Шумахер.

Материалы по теме
Марко оценил перспективы возвращения Феттеля в Формулу-1 в составе «Кик-Заубера»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android