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«Говорю искренне». Ландо Норрис назвал цель на остаток сезона Формулы-1

«Говорю искренне». Ландо Норрис назвал цель на остаток сезона Формулы-1
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Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис ответил на вопрос по поводу цели на оставшуюся часть сезона.

«Я хочу выигрывать каждую гонку в оставшейся части сезона. Говорю искренне – это моя цель. Конечно, осуществить её будет непросто. Но в то же время я думаю, она реалистична, если всё будет проходить идеально. Мне помогает команда, и я чувствую, что выступаю на том уровне, который требуется. Если вспомнить наши выступления в прошлом месяце и почти всё время после летнего перерыва, понимаешь, что мы, несомненно, были сильнейшей командой», — приводит слова Норриса Rolling Stone.

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