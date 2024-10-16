Китайский спонсор команды Moto2 потребовал уволить гонщика, надевшего японскую повязку

Китайская компания QJ Motor, являющаяся титульным спонсором команды Moto2 «Грезини Рэйсинг», потребовала уволить гонщика испанца Мануэля Гонсалеса, сообщает The Race.

На Гран-при Японии Гонсалес, выигравший этап, надел хатимаки (традиционную японскую повязку, поддерживающую боевой дух и связанную у японцев со Второй мировой войной), что вызвало возмущение у китайских спонсоров.

Сообщается, что Гонсалес сохранит за собой место на оставшиеся четыре гонки чемпионата, однако название QJ Motor исчезнет с его мотоцикла.

«Несмотря на то что это был непреднамеренный поступок и европейский гонщик не понимает китайскую историю, его поведение задело чувства китайских гонщиков и китайского народа», — говорится в заявлении QJ Motor.