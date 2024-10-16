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Китайский спонсор команды Moto2 потребовал уволить гонщика, надевшего японскую повязку

Китайский спонсор команды Moto2 потребовал уволить гонщика, надевшего японскую повязку
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Китайская компания QJ Motor, являющаяся титульным спонсором команды Moto2 «Грезини Рэйсинг», потребовала уволить гонщика испанца Мануэля Гонсалеса, сообщает The Race.

На Гран-при Японии Гонсалес, выигравший этап, надел хатимаки (традиционную японскую повязку, поддерживающую боевой дух и связанную у японцев со Второй мировой войной), что вызвало возмущение у китайских спонсоров.

Сообщается, что Гонсалес сохранит за собой место на оставшиеся четыре гонки чемпионата, однако название QJ Motor исчезнет с его мотоцикла.

«Несмотря на то что это был непреднамеренный поступок и европейский гонщик не понимает китайскую историю, его поведение задело чувства китайских гонщиков и китайского народа», — говорится в заявлении QJ Motor.

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