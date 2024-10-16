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«Феррари» сделала праздничный постер ко дню рождения Шарля Леклера

«Феррари» сделала праздничный постер ко дню рождения Шарля Леклера
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Итальянская команда Формулы-1 поздравила своего пилота Шарля Леклера с днём рождения. Сегодня, 16 октября, монегаску исполнилось 27 лет.

«Сердечно поздравляем с днём рождения наш номер 16», — говорится в сообщении «Скудерии», к которому пресс-служба команды прикрепила праздничный постер.

Фото: https://x.com/ScuderiaFerrari

Напомним, в январе 2024 года «Феррари» заключила новый контракт с Леклером. Его условия не назывались, но, по инсайдерским сведениям, соглашение заключено сроком на четыре года – с 2025 по 2028 год включительно. В настоящий момент Шарль занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 245 очков.

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