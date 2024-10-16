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Хорнер объяснил, как в «РБ» будут оценивать Лиама Лоусона

Хорнер объяснил, как в «РБ» будут оценивать Лиама Лоусона
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о положении новичка «РБ» новозеландца Лиама Лоусона.

«Мы знали, что Лиам столкнётся со штрафом в США. Может, это не так уж и плохо, поскольку на нём будет большое давление. Хотя это не меняет задачу – Лиама будут оценивать по Юке Цуноде. В 2023 году он смотрелся хорошо с ним в паре, но Юки добился ощутимого прогресса с тех пор. Интересно посмотреть, как будет теперь.

Лиам показал себя очень приспосабливаемым в прошлом году. Времени на подготовку не было. Он был быстр с самого начала. И он также впечатлил нас на тестах», — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.

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