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Ваулз: мир должен узнать, что это другой «Уильямс». Мы настроены на чемпионство

Ваулз: мир должен узнать, что это другой «Уильямс». Мы настроены на чемпионство
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне. Ранее британский гоночный коллектив подписал контракт с испанским пилотом Карлосом Сайнсом, который сейчас выступает за «Феррари». К «Уильямсу» он присоединится в следующем сезоне.

«У нас не будет никакой политики. Оба гонщика хотят, чтобы команда была успешной, а это значит, что они будут продвигать её вперёд, а не бороться друг с другом. Это означает, что у нас есть лучшая возможность создать для них платформу, с помощью которой мы сможем начать борьбу за чемпионство. Я хочу, чтобы мир узнал и осознал, что это другой «Уильямс». Это «Уильямс», который серьёзно настроен пробиться к вершине», — сказал Ваулз на канале sdpn в YouTube.

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