Британцы превратили Porsche 911 в 912-сильный суперкар. Таких построят лишь 10 штук

Британская компания RML Group представила свой новый проект — суперкар RML P39 40th Special Edition, созданный в стиле гиперкаров для гонок на выносливость на базе Porsche 911 Turbo S (992). Это первая машина из серии, посвящённой 40-летию RML Group.

RML P39 40th Special Edition Фото: RML Group

Под капотом у RML P39 40th Special Edition тот же двигатель, что и у оригинального автомобиля, но его мощность увеличена с 650 лошадиных сил до 912. До 60 миль в час (97 км/ч) новинка разгоняется за 2,4 секунды — на 0,2 секунды быстрее 911 Turbo S. Максимальная скорость осталась прежней — 330 км/ч, при этом, по данным создателей, P39 способен проехать круг по «Нордшляйфе» быстрее чем за семь минут — за 6.45.

RML P39 40th Special Edition Фото: RML Group

RML P39 40th Special Edition также обладает активной аэродинамикой и системой снижения лобового сопротивления. Кроме того, с дополнительным пакетом Track Pack водитель может регулировать дорожный просвет.

RML P39 40th Special Edition Фото: RML Group

Автомобиль будет выпущен тиражом в 10 экземпляров, а его стоимость составит £ 495 тыс. ($ 644 тыс.). В эту сумму, однако, не входит стоимость донорского 992.1 Turbo S, которая составляет более $ 200 тыс. Таким образом, в общей сложности RML P39 40th Special Edition обойдётся покупателю в сумму порядка $ 900 тыс.