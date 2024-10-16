Нико Хюлькенберг ответил на вопрос по поводу предпочитаемого напарника в «Ауди»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, который в следующем сезоне перейдёт в «Кик-Заубер», ответил на вопрос по поводу предпочитаемого напарника. Хюлькенберг в настоящий момент выступает за «Хаас», но покинет американскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Мик Шумахер? В этом вопросе я полностью нейтрален. Во-первых, я не имею права голоса, а во-вторых, ответственные лица в «Ауди» будут решать, какой дуэт пилотов сможет показать наилучшие результаты. Я не буду вмешиваться в это», — приводит слова Хюлькенберга Sport1.de.

Ранее Хюлькенберг ответил, почему не удивился переходу Карлоса Сайнса в британскую команду «Уильямс».

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