Хорнер: «Ред Булл» больше не может позволить себе большой разрыв между пилотами

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер настаивает, что австрийская команда больше не может позволить себе иметь большой разрыв между пилотами, так как у их соперников из «Феррари» и «Макларена» в следующем году будут сильные и ровные составы.

«Нам кровь из носу нужны ответы. Думаю, если посмотреть на наших соперников, то в следующем году «Феррари» будет сильна с [Льюисом] Хэмилтоном и [Шарлем] Леклером. Плюс «Макларен» с [Ландо] Норрисом и [Оскаром] Пиастри — это сильный состав.

Нам нужно убедиться, что между нашими гонщиками нет большого разрыва, потому что мы больше не можем себе этого позволить», — приводит слова Хорнера Autoport.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко. «Феррари» уступает «Ред Булл» 34 очка.