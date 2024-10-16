Лиам Лоусон рассказал об обещании Хорнера дать ему место в болиде

Гонщик «РБ» Лиам Лоусон рассказал, что ещё в прошлом году знал, что вернётся в пелотон Формулы-1 в конце этого сезона, вопрос был лишь в том, кого он заменит и когда именно это произойдёт. После Гран-при Сингапура команда «РБ» объявила, что высаживает Даниэля Риккардо, а Лоусон заменит его в последних шести гонках сезона.

«Когда я потерял место в машине [в прошлом году], Хорнер сказал мне: «Даю тебе слово, в следующем году я посажу тебя в кокпит».

Поэтому я всегда знал, что они намерены это сделать. Но, как вы знаете, Формула-1 — это американские горки, и каждые выходные всё меняется. Честно говоря, это немного ужасно, потому что ты сидишь там и гадаешь, каковы твои шансы сесть за руль, и всё зависит от того, как себя чувствуют парни, которые сейчас в болиде.

Вы, конечно, не хотите, чтобы ваш путь зависел от чьей-то неудачи, но для того, чтобы я мог гоняться, кто-то должен уйти. Это не было похоже на: «Через 12 месяцев ты поменяешься местами с этим человеком». Это скорее было: «Через 12 месяцев ты будешь там, но мы пока не знаем, вместо кого».

Вот так вот в течение года и велись разговоры, и только в Баку Кристиан наконец сказал мне, что я сяду за руль», — приводит слова Лоусона Planet F1.

В сезоне 2023 года Лиам дебютировал в качестве боевого пилота команды «Альфа Таури», начиная с этапа в Нидерландах, заменив сломавшего руку Даниэля Риккардо. В первых двух гонках Лоусон превзошёл своего напарника по команде Юки Цуноду, а уже в третьей гонке в Сингапуре сумел набрать первые очки.