«Ред Булл» расширил сотрудничество с телекоммуникационным гигантом AT&T

Австрийская команда «Ред Булл» расширяет сотрудничество с крупнейшей в мире телекоммуникационной компанией AT&T Inc. (American Telephone and Telegraph). Эта американская компания является крупнейшим поставщиком телефонной связи в США, а также третьим по величине сотовым оператором в США. В рамках сотрудничества «Ред Булл» будет использовать технологии AT&T, включая глобальную сеть VPN, методы сбора и анализа данных и прочее.

«Ред Булл» высоко ценит вклад AT&T в нашу команду, и мы считаем их партнёрство и опыт критически важными для нашей работы на гоночной трассе. Гонка начинается задолго до того, как на трассе зажигаются огни, и AT&T — важнейший партнёр, гарантирующий, что мы будем готовы к победе с самого первого дня. Это партнёрство даёт нам возможность передавать всё бо́льшие объёмы данных для всестороннего анализа, который позволяет принимать более точные решения при разработке наших машин до, во время и после каждой гонки», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба австрийской команды.

Партнёрство AT&T с «Ред Булл» длится с 2012 года. Начиная с 2025 года логотип AT&T будет размещён на более видном месте на машинах, экипировке гонщиков и членов команды.