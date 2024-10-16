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Гюнтер Штайнер: бен Сулайем не расист

Гюнтер Штайнер: бен Сулайем не расист
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласен с утверждением Льюиса Хэмилтона о том, что высказывание президента Международной автомобильной федерации Мохаммеда бен Сулайема о рэперах является расистским.

«Не думаю, что он [бен Сулайем] расист. Я говорю в его защиту, потому что считаю, что его слова о рэпе не имеют никакого отношения к расе. Я так не думаю. Знаете, рэпом, очевидно, занимаются больше чернокожие, чем белые, но он говорил о лексике, а не о людях», — приводит слова Штайнера GP Blog.

Напомним, Льюис Хэмилтон был раздражён замечанием Мохаммеда бен Сулайема перед Гран-при Сингапура, когда тот заявил, что гонщики не должны ругаться, потому что «они не рэперы».

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