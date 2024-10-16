Марко признал влияние Ньюи на результаты «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что потеря Эдриана Ньюи стала ударом для австрийской команды.

«Он понимает не только аэродинамику, но и механику и так далее. Он ходит вокруг машины со своим блокнотом, разговаривает с гонщиком и находит решения. Вот почему Ньюи, безусловно, исключительный эксперт.

Когда теряешь кого-то вроде него, это становится ударом. У нас много хороших молодых специалистов, и я уверен, что они смогут компенсировать его уход. Но было бы неправильно говорить, что это никак не отразилось на команде.

Ньюи построил машину, на которой Себастьян Феттель стал четырёхкратным чемпионом. Справедливо будет сказать, что Феттель с его блестящими гоночными качествами не добился бы этого, если бы у него не было таких машин. Именно Ньюи сделал это возможным для «Ред Булл», — приводит слова Марко RacingNews365.