Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему Пиастри может перейти в «Ред Булл»

Кристиан Фиттипальди, бывший гонщик Формулы-1, сын бывшего гонщика и владельца команды Ф-1 Вилсона Фиттипальди, племянник двукратного чемпиона Ф-1 Эмерсона Фиттипальди, считает, что Оскар Пиастри устал от ситуации в «Макларене» и готов перейти в «Ред Булл».

«Не думаю, что так уж нереально, что уже в следующем году Оскар Пиастри перейдёт в «Ред Булл», где заменит Серхио Переса. Пиастри, возможно, немного устал от ситуации в «Макларене», — сказал Фиттипальди в подкасте Pelas Pistas.

Отметим, в последнее время идёт много споров, должен ли Оскар Пиастри работать на Ландо Норриса, чтобы помочь своему напарнику в борьбе за чемпионский титул с гонщиком «Ред Булл» Макс Ферстаппеном. После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует Ферстаппен, он опережает Норриса на 52 очка.