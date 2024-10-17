В России появилась музыкальная разметка. На ней звучит фрагмент «Калинки-малинки»

На трассе М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной дорожной разметки, представляющей собой шумовые полосы с музыкальным эффектом, сообщает компания «Автодор».
Музыкальная разметка на трассе М-11
Фото: Автодор
Особая разметка нанесена на 653-м километре дороги — проезжая по этому участку с разрешённой скоростью, водители услышат фрагмент композиции «Калинка-малинка». Проект был представлен в рамках XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024».
Музыкальная разметка на трассе М-11
Фото: Автодор
Шумовые полосы используются для повышения безопасности дорожного движения. Такие решения помогают водителям за рулём не терять концентрации, тем самым снижая аварийность на дорогах.
Музыкальная разметка на трассе М-11
Фото: Автодор
Для реализации проекта инженеры «Автодор-Инжиниринг» с помощью лаборатории иммерсионных технологий разработали специальное программное обеспечение, способное перевести штрихи в ноты с заданным интервалом. Отмечается, что это первый в России подобный проект.