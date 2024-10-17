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В России появилась музыкальная разметка. На ней звучит фрагмент «Калинки-малинки»

В России появилась музыкальная разметка. На ней звучит фрагмент «Калинки-малинки»
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На трассе М-11 «Нева» стартовал эксперимент по нанесению музыкальной дорожной разметки, представляющей собой шумовые полосы с музыкальным эффектом, сообщает компания «Автодор».

Музыкальная разметка на трассе М-11

Музыкальная разметка на трассе М-11

Фото: Автодор

Особая разметка нанесена на 653-м километре дороги — проезжая по этому участку с разрешённой скоростью, водители услышат фрагмент композиции «Калинка-малинка». Проект был представлен в рамках XI Международной специализированной выставки «Дорога 2024».

Музыкальная разметка на трассе М-11

Музыкальная разметка на трассе М-11

Фото: Автодор

Шумовые полосы используются для повышения безопасности дорожного движения. Такие решения помогают водителям за рулём не терять концентрации, тем самым снижая аварийность на дорогах.

Музыкальная разметка на трассе М-11

Музыкальная разметка на трассе М-11

Фото: Автодор

Для реализации проекта инженеры «Автодор-Инжиниринг» с помощью лаборатории иммерсионных технологий разработали специальное программное обеспечение, способное перевести штрихи в ноты с заданным интервалом. Отмечается, что это первый в России подобный проект.

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