Баттон рассказал, как «Макларен» мог бы выиграть чемпионат 2011 года

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что «Макларену» следует активнее применять командную тактику в этом сезоне, отметив, что из-за её отсутствия в 2011-м британский гоночный коллектив упустил шансы на чемпионство в личном зачёте.

«Мне нравится, что в «Макларене» нет никаких командных приказов, потому что как гонщик ты их ненавидишь. Но в какой-то момент, если вы хотите выиграть чемпионат, вам придётся отдать предпочтение кому-то одному. Особенно это важно на данном этапе чемпионата, когда каждое очко имеет значение. Если у Ландо есть хоть какой-то шанс стать чемпионом в 2024 году, ему нужно каждое очко.

Это сложная ситуация для гонщика, для команды в целом. Но это должно произойти. Знаете, именно поэтому «Феррари» выиграла так много чемпионатов с Михаэлем Шумахером. В каком-то смысле именно поэтому Феттель смог выиграть так много чемпионатов.

Иногда нужно стиснуть зубы и отдать предпочтение одному гонщику. Оскар отлично выступает в этом году, но у Ландо больше очков, и намного больше. Мне нравится, как они проводят гонки, что позволяют своим гонщикам бороться. Как фанаты этого вида спорта мы все этого хотим. Приятно видеть, как оба их гонщика получают равные возможности.

Так было всегда. Когда я гонялся с Льюисом [Хэмилтоном], мы были напарниками, выиграли шесть гонок в 2011-м – по три на каждого. И если бы кто-то из нас выиграл все эти гонки, он мог бы завоевать тогда титул», — приводит слова Баттона Sky Sports.