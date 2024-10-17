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Соперники подозревают одну из команд в незаконной махинации с днищем машин

Соперники подозревают одну из команд в незаконной махинации с днищем машин
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Некоторые команды обратились перед Гран-при США к Международной автомобильной федерации с просьбой обратить внимание на незаконные, по их мнению, махинации одного из гоночных коллективов с передней частью днища машин. Об этом сообщает Motorsport.

Якобы одна из команд нашла способ регулировать высоту относительно дорожного полотна аэродинамического лотка (T-tray) в передней части днища своих машин, причём делать это прямо из кокпита между квалификацией и гонкой – в условиях закрытого парка, когда менять эти параметры запрещено. Теоретически такое изменение может легко выполнить механик во время обслуживания болида между квалификацией и гонкой, и оно останется незамеченным для сторонних наблюдателей.

В ФИА пока не нашли прямых доказательств нарушения, но готовы усилить контроль и ввести использование дополнительных пломб на узлах машины, связанных с возможным изменением положения элемента.

Возможность поднимать и опускать лоток, даже на небольшую величину, дала бы заметное преимущество с точки зрения регулировки дорожного просвета в зависимости от нагрузки машины на протяжении гоночной дистанции. Однако внесение подобных изменений стало бы нарушением технического регламента Формулы-1 в пунктах статей 40.2 и 40.9 технического регламента.

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