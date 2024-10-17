Деймон Хилл поддержал прессинг доктором Марко своих пилотов

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл прокомментировал слова Лиама Лоусона о том, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оказывает давление на гонщиков, в том числе названивая им в шесть часов утра, если они выступают не очень хорошо.

«Думаю, в этом есть что-то позитивное. Иногда людей успокаивают и утешают после плохих результатов. Но это искажение реальности. Вы должны быть всегда начеку — если вы делаете что-то не так, вы должны понимать это. Гораздо лучше, если кто-то скажет это раньше, чем узнать это слишком поздно: «Вы недостаточно хорошо справляетесь, и мне жаль, вы покидаете нас», но при этом вы думали, что у вас всё хорошо.

Когда я начал заниматься гонками, я думал, что у меня всё хорошо, и я получал очень чёткие указания от Патрика Хеда — Фрэнк Уильямс был немногословным — я получал чёткие указания, когда они мне были нужны. И это действительно важно.

Мой отец (Грэм Хилл, двукратный чемпион Формулы-1. – Прим. «Чемпионата») был очень жёстким. Он всегда говорил, что был очень, очень жёстким к себе, и он был жёстким к другим. Потому что такова суть этого спорта.

Вопрос в том, ломаете ли вы кого-то или же даёте им мотивацию. Это всегда своего рода комбинация кнута и пряника», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.