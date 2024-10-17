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Баттон высказался об уходе Риккардо из «РБ», назвав досадные этапы карьеры австралийца

Баттон высказался об уходе Риккардо из «РБ», назвав досадные этапы карьеры австралийца
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Британский чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о замене внутри команды «РБ» Даниэля Риккардо на Лиама Лоусона, прокомментировав карьеру австралийца.

«Риккардо всё-таки исключительный талант. Он перешёл в «Ред Булл» в 2014 году и показал себя с лучшей стороны, одержав победу над [Себастьяном] Феттелем. Затем он оказался конкурентоспособен в сражении с Максом Ферстаппеном. Мы видели проблески этого таланта и в «Рено», где ему потребовалось некоторое время, чтобы встать на ноги, но затем Даниэль был чрезвычайно быстр против Нико Хюлькенберга, которого мы все очень высоко оцениваем.

В «Макларене» и «РБ» этого всплеска не произошло, что очень досадно. И почему? Я не знаю. Он не стар. Посмотрите на Фернандо Алонсо и на то, что он демонстрирует на трассе. Так что единственный человек, который знает причины провала, вероятно, это Даниэль, и я сочувствую ему, потому что большую часть своей карьеры он находился на высоком уровне. А потом за последние несколько лет его форма пропала — это тяжело.

Но думаю, судя по тому, что я слышал, он смирился с этим, и у него впереди вся жизнь. Вероятно, ему будет больно в ближайшее время, но это пройдёт. Он такая личность. Перед ним такая карьера, будь то гонки или телевидение, стенд-ап, что бы это ни было, Даниэль найдёт путь, который подойдёт ему», — приводит слова Баттона издание Racingnews365.

После прошедшего 18-го этапа Формулы-1 в Сингапуре стало известно, что вместо Риккардо за руль болида «РБ» сядет Лиам Лоусон, который уже заменял австралийца в 2023 году.

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