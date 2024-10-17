Стало известно наказание легендарному Дмитрию Брагину за инцидент в финале СМП РСКГ

15 октября Российская автомобильная федерация (РАФ) аннулировала результаты сезона-2024 легендарного шестикратного чемпиона России в классе «туринг» Дмитрия Брагина за инцидент в последней гонке СМП РСКГ.

Напомним, Брагин специально замедлился на последнем круге, чтобы заблокировать претендента на титул Владимира Атоева из команды «ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим». Блокировкой Брагин помог своему напарнику Михаилу Симонову взять титул.

«Руководствуясь положениями п.3.1.3 Спортивного кодекса РАФ, за нарушение п.1.8.5 Спортивного кодекса РАФ (Обязательство вести честную борьбу) Совет принял решение аннулировать результат Дмитрия Брагина по итогам сезона 2024 года, лишив его всех набранных очков. При этом все его соперники, которые изначально расположились ниже в личном зачёте по итогам прошедшего сезона, поднимаются на одну строчку выше, без пересчёта баллов.

Также Дмитрий Брагин получает отложенное наказание в размере 30% от максимальной суммы штрафных баллов, обозначенной в регламенте официальных соревнований по кольцевым гонкам 2025 года и округлённой согласно правилам округления.

Данное решение отражается и на командном зачёте, где коллектив «ТАИФ Моторспорт» теряет набранные Дмитрием Брагиным в прошедшем сезоне 184 очка, откатываясь со второй на пятую позицию по итогам сезона.

Владимир Атоев наказан за неспортивное поведение после финиша гонки денежной пенализацией в 300 тысяч рублей и отложенным штрафом в размере 30% от максимальной суммы штрафных баллов, обозначенной в регламенте следующего сезона.

Кроме этого, все команды, в том числе «ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим», предупреждены, что в случае подобных нарушений их пилотами Спортивного кодекса РАФ Совет по спорту будет вынужден применить к заявителям и спортсменам более строгое наказание вплоть до дисквалификации», — говорится в пресс-релизе РАФ.

С полной ситуацией, произошедшей в финальной гонке СМП РСКГ, можно ознакомиться ниже.