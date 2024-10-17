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«Акционеры хотят следующего Макса Ферстаппена». Генеральный директор «РБ» — о роли Марко

«Акционеры хотят следующего Макса Ферстаппена». Генеральный директор «РБ» — о роли Марко
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Генеральный директор команды Формулы-1 «РБ» Питер Байер рассказал о роли консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко в работе с молодыми пилотами.

«Миссия команды была чётко определена в уклон на работу с молодыми пилотами. А это является ключевой задачей Хельмута. Он делает эту работу в тесном сотрудничестве с Кристианом [Хорнером]. Также вы увидите, как Лоран [Мекис, руководитель команды «РБ»], а также Кристиан и Хельмут часто обсуждают вместе гонщиков нашей академии и их будущее.

Потому что в конечном счёте акционеры также хотят от нас найти следующего Макса Ферстаппена, развить его и вывести в топ-команду. Каждый раз, когда кто-то получает шанс в «РБ», в глубине души — и это, безусловно, движет Хельмутом — он надеется, что этот парень окажется в лучшей команде «Королевских гонок», — приводит слова Байера издание Racingnews365.

Ранее чемпион 2009 года Дженсон Баттон высказался о бывшем пилоте «РБ» Даниэле Риккардо.

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