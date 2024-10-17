Пиастри призывает «Макларен» побеждать до конца сезона-2024

23-летний австралийский пилот Формулы-1 из британской команды «Макларен» Оскар Пиастри высказался в преддверии Гран-при США в Остине, призвав свой коллектив побеждать до конца сезона.

«Приятно вернуться на трассу после небольшого перерыва. Было приятно иметь несколько недель на перезарядку, а также поработать с моими инженерами над подготовкой к следующим нескольким гонкам. Сейчас мы набрали невероятный импульс, так что нам остаётся только продолжать последовательно показывать хорошие результаты и побеждать.

А пока мы в Остине, где потрясающие фанаты и еда с напитками, это время насладиться прекрасным уикендом и нашей свежей ливреей», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

На данный момент Пиастри занимает четвёртое место в личном зачёте пилотов.