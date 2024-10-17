Жена Кими Райкконена поздравила пилота с 45-летием

Минтту Райкконен, являющаяся женой чемпиона Формулы-1 Кими Райкконена, поздравила своего супруга с 45-летием.

«С днём рождения, мой любимый человек. Мы любим тебя очень сильно!» — подписала фото с мужем Минтту.

Фото: Из личного архива Минтту Райкконен

В летние каникулы Формулы-1 2016 года финская пара сыграла свадьбу. Минтту до знакомства с Кими работала бортпроводником.

Райкконен за свою карьеру в «Королевских гонках» стал чемпионом в 2007 году, двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018).

На счету Кими 21 победа в Гран-при и 18 поулов за 19 сезонов в Формуле-1. Выступал за такие команды, как «Заубер», «Макларен», «Феррари», «Лотус» и «Альфа Ромео». Последний сезон для Райкконена прошёл в 2021 году.