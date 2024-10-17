Ферстаппен ответил, станет ли Гран-при США ключевым в борьбе за титул

27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, станет ли предстоящий Гран-при США в Остине ключевым в борьбе за титул с британцем Ландо Норрисом из «Макларена».

«Я не знаю, станет ли этот этап ключевым в борьбе за титул. Но отныне, конечно, мы хотим делать только шаги вперёд. Когда и как это произойдёт — не знаю. Но мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины. Так или иначе, впереди ещё шесть раундов, в которых работа над машиной будет продолжаться», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

На данный момент Макс опережает Норриса на 52 очка в личном зачёте. Но «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов.

Ранее генеральный директор «РБ» рассказал, что акционеры «Ред Булл» заинтересованы в поиске «нового Ферстаппена».