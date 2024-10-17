Седан BMW 2 Series Gran Coupé нового поколения получил больше мощности

Компания BMW представила седаны 2 Series Gran Coupé второго поколения, выполненные в обновлённом дизайне и получившие новые, более мощные двигатели.

BMW M235 xDrive Gran Coupé Фото: BMW

Топовая модификация модели — BMW M235 xDrive Gran Coupé — комплектуется четырёхцилиндровым двигателем мощностью 221 кВт (300 л. с.). До 100 км/ч эта машина разгоняется за 4,9 секунды. BMW 220 Gran Coupé оснащена мотором мощностью 125 кВт (170 л. с.), а дизельные BMW 220d Gran Coupé и BMW 218d Gran Coupé развивают 120 кВт (163 л. с.) и 110 кВт (150 л. с.) соответственно.

BMW M235 xDrive Gran Coupé Фото: BMW

Создатели отмечают, что новинка отличается выразительной передней частью, вытянутым силуэтом и агрессивной задней частью машины, которые передают спортивную элегантность модели. Несмотря на то что колёсная база автомобиля осталась прежней, он стал длиннее на 20 мм и выше на 25 мм.

Машина будет производиться на заводе в Лейпциге и выйдет на рынок в 2025 году.