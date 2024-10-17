Бывший пилот «Ред Булл» Култхард заявил, что в «Макларене» смогли изменить менталитет

53-летний шотландский бывший пилот Формулы-1 и команды «Ред Булл» Дэвид Култхард заявил, что британский коллектив «Макларен» под конец сезона смог изменить свой менталитет для достижения лучших результатов.

«Ранее в этом году мы обсуждали, что в «Макларене» всё ещё мыслят как новички, которые только пришли и добились первых конкурентоспособных результатов. Теперь я думаю, что их менталитет определённо изменился: они верят в то, что они гонятся за чемпионством, что они возглавляют Кубок конструкторов, и им не потребуется много времени, чтобы выиграть оба чемпионата в этом году», — приводит слова Култхарда портал GPblog.

После 18 проведённых Гран-при на счету «Макларена» 516 очков в Кубке конструкторов. У идущего на втором месте «Ред Булл» — 475.

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